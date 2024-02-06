Медвежий угол
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Медвежий угол

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БОЙЦОВ ZOV ОБВОРОВЫВАЮТ "НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ": "БОМБИЛЫ" И ЗЭКИ ДЕРЖАТ В СТРАХЕ ТЫЛ СТРАНЫ

БОЙЦОВ ZOV ОБВОРОВЫВАЮТ "НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ": "БОМБИЛЫ" И ЗЭКИ ДЕРЖАТ В СТРАХЕ ТЫЛ СТРАНЫ

В тылу под шумок нагреваются на бойцах ZOV-операции. Из разных регионов России приходят мольбы о помощи.

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Комментарии
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Владимир Елкин
И этих тварей мы будем вынуждены кормить пожизненно? Жалко веревки? Так одной веревкой можно всю эту скотину перевешать! Пора отказываться от моратория на смертную казнь! А за жизнь и здоровье наших парней в военной форме, приехавших отдохнуть от боевой работы, нужно кратно ужесточить наказание! Депутаты в Думе! До вас это ещё не дошло? Сидеть жопами в мягких креслах - это не воевать! Не хотите работать - вон из власти!
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15 мин.
Аркадий Цыганов
Что-то надо менять в системе правовой защиты.
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12 мин.
Валериан Загородний
Поддерживаю предложение ввести смертную казнь ублюдкам-азиатам за преступления на территории России! Групповое изнасилование, убийство, рэкет, насилие над гражданским населением - к стенке гадов!
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12 мин.

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