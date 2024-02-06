БОЙЦОВ ZOV ОБВОРОВЫВАЮТ "НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ": "БОМБИЛЫ" И ЗЭКИ ДЕРЖАТ В СТРАХЕ ТЫЛ СТРАНЫ

Владимир Елкин

И этих тварей мы будем вынуждены кормить пожизненно? Жалко веревки? Так одной веревкой можно всю эту скотину перевешать! Пора отказываться от моратория на смертную казнь! А за жизнь и здоровье наших парней в военной форме, приехавших отдохнуть от боевой работы, нужно кратно ужесточить наказание! Депутаты в Думе! До вас это ещё не дошло? Сидеть жопами в мягких креслах - это не воевать! Не хотите работать - вон из власти!