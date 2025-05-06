Стало известно, когда на прилавках появятся первые кубанские арбузы

Заведующий лабораторией бахчевых культур ФНЦ РИСА Виктор Лазько в беседе с «Краснодарскими известиями» рассказал, что первые арбузы, выращенные в Краснодарском крае, поступят на потребительский рынок примерно через месяц, а именно в начале июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии