Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что Владимир Зеленский не станет предпринимать никаких действий, пока в США не пройдут выборы президента.
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Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что Владимир Зеленский не станет предпринимать никаких действий, пока в США не пройдут выборы президента.
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