Политнавигатор Москва делает всё, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перешёл в новую фазу эскалации, несмотря на очевидные выгоды этого в энергетическом плане и возможности отвлечь Запад от поддержки Украины.
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