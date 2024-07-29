Смерть за утраченную мечту. Размышления о превращении русских в русскоязычных

И еще: эта ДУРИЩА, к-рая "не хочет в ТС, а хочет кружевные трусики и - в ЕС". Милая, ты хоть бы на себя в зеркало один раз внимательно посмотрела! Не "кружевные трусики", а кастрюля на голову - вот твоё НУТРО!

Хорошо начал. Руслан. Только на последней фразе надо бы сделать акцент, кому надо учиться на чужих ошибках. Народу или власти? По-моему, у нас тем и другим наука не впрок. Бог правит Россией, как сказал бисмарк.

татьяна кирк

Вы правы, Игорь, совершенно правы. Эксперимент с социализмом провалился именно из-за человеческой алчности. Очень и очень многие поняли, что это был лучший строй для человечества, да корысть и жажда власти всё свели на нет. Что же это за чудовище - человек ? Так что ошибся Горький: не звучит это гордо. Убивают друг друга, предают Родину, готовы уничтожить собрата за кусок наживы, да к тому же ещё и существо развратное ! А те, кого , действительно, можно назвать людьми с большой буквы, всю жизнь " пробивают лбом стену ".