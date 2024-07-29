БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Смерть за утраченную мечту. Размышления о превращении русских в русскоязычных

Смерть за утраченную мечту. Размышления о превращении русских в русскоязычных

В ходе дискуссий о СВО очень часто возникает вопрос о том, почему украинцы продолжают слепо верить в идеи майдана.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
И еще: эта ДУРИЩА, к-рая &quot;не хочет в ТС, а хочет кружевные трусики и - в ЕС&quot;. Милая, ты хоть бы на себя в зеркало один раз внимательно посмотрела! Не &quot;кружевные трусики&quot;, а кастрюля на голову - вот твоё НУТРО!
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8 час.
Виталий Кирпиченко
Хорошо начал. Руслан. Только на последней фразе надо бы сделать акцент, кому надо учиться на чужих ошибках. Народу или власти? По-моему, у нас тем и другим наука не впрок. Бог правит Россией, как сказал бисмарк.
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8 час.
татьяна кирк
Вы правы, Игорь,  совершенно правы. Эксперимент с социализмом провалился именно из-за человеческой алчности. Очень и очень многие поняли, что это был лучший строй для человечества,   да корысть и жажда власти  всё свели на нет.   Что же это за чудовище -  человек  ? Так что ошибся Горький: не звучит это гордо. Убивают друг друга, предают  Родину,  готовы уничтожить собрата  за кусок наживы,   да к тому же ещё и существо развратное !  А те, кого , действительно, можно назвать людьми с большой буквы,  всю жизнь &quot; пробивают лбом стену &quot;.
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2 час.

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