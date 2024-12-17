Захар Прилепин намекнул на причины убийства главы войск РХБЗ: Вспомните слова о "грязной бомбе"

Захар Прилепин высказался по убийству Игоря Кириллова, напомнив его слова о планах УкраиныСегодня утром в Москве убили Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
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