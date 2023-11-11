Маск призвал Зеленского не отправлять украинскую молодежь на смерть

Он отметил, что ситуация на поле боя усложниласьАмериканский инженер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять молодежь «умирать в окопах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии