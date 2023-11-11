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Маск призвал Зеленского не отправлять украинскую молодежь на смерть

Маск призвал Зеленского не отправлять украинскую молодежь на смерть

Он отметил, что ситуация на поле боя усложниласьАмериканский инженер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять молодежь «умирать в окопах».

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