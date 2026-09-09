Смоленскэнерго напоминает: вандализм на энергообъектах уголовно наказуем и смертельно опасен

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» напоминают жителям региона, что несанкционированное вмешательство в работу электроустановок может привести к серьёзным травмам и даже гибели от поражения электрическим током.
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