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Смоленская Газета

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Смоленскэнерго напоминает: вандализм на энергообъектах уголовно наказуем и смертельно опасен

Смоленскэнерго напоминает: вандализм на энергообъектах уголовно наказуем и смертельно опасен

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» напоминают жителям региона, что несанкционированное вмешательство в работу электроустановок может привести к серьёзным травмам и даже гибели от поражения электрическим током.

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