Пошел в Школу драмы в 32, прославился и женился после 40. С чем не спешил звезда «Хрустального» Сергей Гилев

Артист долго шел к работе мечты, хотя его окружали люди, связанные с киноиндустрией. В 32 Сергей Гилев поступил в Школу драмы, ну а широкую популярность получил лишь в 2020-м, когда сыграл главного негодяя в сериале «Чики».