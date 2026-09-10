Колесник подтвердил законность набора добровольцев с категорией «Д»

Андрей Колесник из Госдумы поддержал набор добровольцев с категорией годности «Д». Журналист Евгений Поддубный обратился к Владимиру Путину с просьбой привлечь таких добровольцев для защиты регионов от БПЛА, особо выделив ветеранов боевых действий.
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