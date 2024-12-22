Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата на Среднеохтинском проспекте

В Петербурге правоохранительные органы задержали пенсионерку. Ее подозревают в поджоге банкомата. В субботу, 21 декабря, в доме №10 на Среднеохтинском проспекте жители услышали хлопок в финансовом учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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