Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата на Среднеохтинском проспекте

В Петербурге правоохранительные органы задержали пенсионерку. Ее подозревают в поджоге банкомата. В субботу, 21 декабря, в доме №10 на Среднеохтинском проспекте жители услышали хлопок в финансовом учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.