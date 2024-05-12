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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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7.20 – коэффициент на победу «МЮ» над «Арсеналом»

«МЮ» и «Арсенал» встретятся в 37-м туре АПЛ. Лондонцы котируются явными фаворитами встречи за 1.40. На «Юнайтед» можно поставить за 7.

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