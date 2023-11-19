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Что сказали друг другу Кормчий Си и старик Байден

Что сказали друг другу Кормчий Си и старик Байден

Есть у автора хулиганская привычка при работе с исходным материалом выхватывать ключевые моменты события, немедля делая эмоциональные оценки (письменным образом), дабы потом не забыть расставить акценты в анализе.

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