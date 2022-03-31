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Политолог Жаров: «Операция «Газ за рубли» может обернуться чисткой российских элит»

Политолог Жаров: «Операция «Газ за рубли» может обернуться чисткой российских элит»

Тема о переходе России в расчеты за поставляемый газ на рубли стала одной из самых обсуждаемых. Европейские лидеры говорят, что не собираются ничего менять, и намерены продолжать оплачивать газ в евро или долларах, как это прописано в контрактах.

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