«Он устал от жизни»: Алибасов позвонил адвокату, чтобы проститься

Продюсер общался так, будто прощается. Бари Алибасов Komsomolskaya Pravda/Global Look PressБари Алибасов в минувшие выходные был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.
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