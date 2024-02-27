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«Он устал от жизни»: Алибасов позвонил адвокату, чтобы проститься

«Он устал от жизни»: Алибасов позвонил адвокату, чтобы проститься

Продюсер общался так, будто прощается. Бари Алибасов Komsomolskaya Pravda/Global Look PressБари Алибасов в минувшие выходные был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.

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