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Грег Браун забил сверху с сопротивлением Мускалы

Форвард «Портленда» Грег Браун исполнил эффектный данк во время матча с «Оклахомой» (93:96). Браун забил сверху с сопротивлением форварда «Тандер» Майка Мускалы.

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