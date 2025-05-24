«Потратила 200 миллионов рублей из бюджета России». Мизулина пожаловалась в Следком на вице-спикера Госдумы

Председатель общественной организации «Лига безопасности интернета» Екатерина Мизулина подала в Следственный комитет России заявление о клевете и ложном доносе на заместителя председателя Государственной думы Владислава Даванкова.
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