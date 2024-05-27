Неделя в Крыму начнётся с дождей, а к выходным будет стоять 30-градусная жара

В начале недели высотный циклон над акваторией Черного моря будет управлять погодой в Крыму. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.