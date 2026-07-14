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Россиянам рассказали о возможности уйти с работы раньше за счет обеда

Россиянам рассказали о возможности уйти с работы раньше за счет обеда

Многие сотрудники хотели бы отказаться от обеденного перерыва, чтобы заканчивать рабочий день раньше, однако сделать это без согласия работодателя трудовое законодательство не позволяет, рассказала агентству «Прайм» партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании O2 — STREAM Анастасия Зайцева.

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