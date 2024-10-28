Семшов похвала арбитра Карасева, который не удалил Батракова в матче с «Зенитом»

Иначе бы судья «испортил игру» Экс-игрок Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» заявил, что судья Сергей Карасёв правильно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в эпизоде с нарушением против игрока «Зенита» Густаво Мантуана в матче 13-го тура РПЛ.