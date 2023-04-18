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Матчи чемпионата мира по снукеру отложили из-за протеста экоактивистов, которые выбежали к игрокам и пытались приклеить себя к столам

Матчи чемпионата мира по снукеру отложили из-за протеста экоактивистов, которые выбежали к игрокам и пытались приклеить себя к столам

Во время вечерней сессии 1/16 финала в английском Шеффилде два экоактивиста из группы Just Stop Oil выбежали к столам.

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