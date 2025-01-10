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РНПК названа лучшей организацией шефской работы в системе образования региона

РНПК названа лучшей организацией шефской работы в системе образования региона

РНПК с 2000 года является социальным партнёром Касимовского нефтегазового колледжа.Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в НК «Роснефть», стала победителем смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области за 2024 год.

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