Отчетно-выборное собрание ПО БРСМ Горбацевичской средней школы.

06.09.20236 сентября, в день рождения БРСМ, состоялось отчетно-выборное собрание первичной организации Горбацевичской средней школы, на котором секретарь ´первички´ Байко Анастасия Олеговна вручила членские билеты новым членам этой организации .
06.09.20236 сентября, в день рождения БРСМ, состоялось отчетно-выборное собрание первичной организации Горбацевичской средней школы, на котором секретарь ´первички´ Байко Анастасия Олеговна вручила членские билеты новым членам этой организации .
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