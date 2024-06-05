Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ВлаДимир
    Хамство - не аргумент. Это отсутствие аргументов. Или аргумент кастрюлеголовых. На этом всё, неинтересно. Ищите себе ...Именно это им все...
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    следует учредить комитет контролирующий и визжащих и молчаливых хохлов. который будет осуществлять пожизненный надзор...Именно это им все...
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    да не пизди ты.  Я  болтунов, таких как ты и Александр, отвергаю. Вот вы то как раз и помогаете нацистам. На Украине,...Именно это им все...

Весточка из Киева. Мы боремся с нацистами так, как можем, без чьей-либо поддержки

Весточка из Киева. Мы боремся с нацистами так, как можем, без чьей-либо поддержки

"Привет, брат. Вчера прочитал очередное обвинение нас, малороссов, в отсутствии борьбы с Укрорейхом.

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Комментарии
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Lana
У меня друг в Одессе живет, инвалид. Он не украинец, русский, его привезли в Одессу из Казахстана родители-пенсионеры. Там русским несладко приходилось, может, и до сих пор несладко. И вот после 8 марта, когда он разместил ВКонтакте поздравление, он перестал выходить на связь. Дружили много лет, через интернет.
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6 час.
Galina Bobryasheva
Очень тревожно. Все может быть, ведь там сейчас фашистский режим. Не так посмотрел,не так сказал.
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6 час.
Юрий Золотарев
Фашизм страшен своей упёртостью и полным бесчеловечьем! Потому любой, уничтоживший или помогающий уничтожить бандеро-фашиста достоин уважения!
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4 час.

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