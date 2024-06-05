"Привет, брат. Вчера прочитал очередное обвинение нас, малороссов, в отсутствии борьбы с Укрорейхом.
Весточка из Киева. Мы боремся с нацистами так, как можем, без чьей-либо поддержки
Комментарии
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Lana
У меня друг в Одессе живет, инвалид. Он не украинец, русский, его привезли в Одессу из Казахстана родители-пенсионеры. Там русским несладко приходилось, может, и до сих пор несладко. И вот после 8 марта, когда он разместил ВКонтакте поздравление, он перестал выходить на связь. Дружили много лет, через интернет.
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6 час.
Galina Bobryasheva
Очень тревожно. Все может быть, ведь там сейчас фашистский режим. Не так посмотрел,не так сказал.
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6 час.
Юрий Золотарев
Фашизм страшен своей упёртостью и полным бесчеловечьем! Потому любой, уничтоживший или помогающий уничтожить бандеро-фашиста достоин уважения!
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4 час.
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