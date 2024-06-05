Весточка из Киева. Мы боремся с нацистами так, как можем, без чьей-либо поддержки

Lana

У меня друг в Одессе живет, инвалид. Он не украинец, русский, его привезли в Одессу из Казахстана родители-пенсионеры. Там русским несладко приходилось, может, и до сих пор несладко. И вот после 8 марта, когда он разместил ВКонтакте поздравление, он перестал выходить на связь. Дружили много лет, через интернет.