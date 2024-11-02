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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайцеховская о возвращении Валиевой: «Рискую навлечь на себя негодование поклонников Камилы, но, думаю, не произойдет ровным счетом ничего»

Ранее Валиева, дисквалифицированная за допинг, заявила, что хочет вернуться к соревнованиям после отстранения.

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