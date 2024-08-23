Байден раскрыл состав нового пакета помощи Украине

Вашингтон в новом пакете военной помощи передаст Украине ракеты ПВО, оборудование для борьбы с дронами, противотанковые ракеты, мобильные ракетные установки и боеприпасы, заявил президент США Джо Байден 23 августа в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, сообщает Белый дом.
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