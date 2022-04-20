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Депутаты поддержали оба казино в Приморье, продлив им налоговые льготы

Депутаты поддержали оба казино в Приморье, продлив им налоговые льготы

По их мнению, игровые заведения бедствуют из-за минимального количества клиентов.В Приморье депутаты краевого Заксобрания поддержали резидентов игорной зоны «Приморье», продлив им льготную налоговую ставку по предложению краевого правительства.

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