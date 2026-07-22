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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о возвращении России на турниры: «Мы пошли в суды, там движение началось. Решения ИИХФ по дискриминации сборной отменены»

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о ситуации с возвращением национальной сборной на турниры под эгидой ИИХФ.

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