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Татар-информ

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В селе Актанышского района открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

В селе Актанышского района открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой В селе Поисево Актанышского района открыли мемориальную доску в память о Ренате Латипове, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

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