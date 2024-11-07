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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубарси распороли щеку шипами в матче с «Црвеной Звездой». Защитнику «Барсы» наложили 10 швов, он может пропустить игру с «Сосьедадом»

Кубарси распороли щеку шипами в матче с «Црвеной Звездой». Защитнику «Барсы» наложили 10 швов, он может пропустить игру с «Сосьедадом»

Защитник «Барселоны» получил травму на 63-й минуте выездной игры с «Црвеной Звездой» (5:2). Защитник сербского клуба Урош Спайич попал Кубарси шипами в лицо.

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