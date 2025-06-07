За нейтралитет русских США придется дорого заплатить

Будни мужчин. Все что нам интересно

Уже несколько недель в США весьма активно обсуждается законопроект под громким именем «Закон о санкциях против России 2025 года» (Sanctioning Russia Act of 2025), который предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, включая нефть, газ, уран и нефтехим.