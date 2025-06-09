Дмитровец
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Дмитровец

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Свежие комментарии

Следить за жизнью хищников теперь можно по трансляции из вольеров на mos.ru

На портале mos.ru открылись онлайн-трансляции из трех вольеров Московского зоопарка. Теперь все желающие могут наблюдать за жизнью белой медведицы Айки, дальневосточного леопарда Мизера и самца пумы Габриэля.

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