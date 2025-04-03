Аналитики: большинство россиян выбирают горизонтальный карьерный рост

Из-за стабильности Большинство россиян поучаствовали в опросе от платформ «Авито Работа» и «Авито Team», в котором рассказали, почему предпочитают горизонтальное развитие в карьере больше, чем вертикальное.
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