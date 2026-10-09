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Царьград

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ФАС: подписаны 93 топливных соглашения в 35 регионах России

ФАС: подписаны 93 топливных соглашения в 35 регионах России

ФАС сообщила, что 35 регионов России заключили 93 соглашения с частными АЗС, среди которых 20 операторов владеют более чем 20 станциями.

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