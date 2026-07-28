Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В СК решили считать ИИ и VPN отягчающим обстоятельством для преступников

В СК решили считать ИИ и VPN отягчающим обстоятельством для преступников

Следственный комитет РФ подготовил законопроект об ужесточении уголовного наказания в случае использования при совершении преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

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