В СК решили считать ИИ и VPN отягчающим обстоятельством для преступников

Следственный комитет РФ подготовил законопроект об ужесточении уголовного наказания в случае использования при совершении преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии