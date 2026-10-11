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SPLETNIK

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"Оставляю это мужу". Виктория Бекхэм призналась, что не готовит для семейных застолий

"Оставляю это мужу". Виктория Бекхэм призналась, что не готовит для семейных застолий

52-летняя Виктория Бекхэм призналась, что не готовит для семейных застолий. В интервью Sunday Times Style Magazine она рассказала, что составлением меню занимается её 51-летний супруг Дэвид Бекхэм.

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