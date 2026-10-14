Жизнь на освобожденных территориях 14 октября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Херсонское Агентство Новостей» 11:45 Спортсмены ЛНР завоевали две золотые и две бронзовые медали на XXIII открытых Международных соревнованиях по самбо «Кубок Победы» в Сухуме.
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