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Царьград

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Во Владимирской области исчезли профзаболевания. Вместе с производством

Во Владимирской области исчезли профзаболевания. Вместе с производством

В Минприроды не нашли во Владимирской области предприятий, где можно надышаться на всю жизнь.Профессиональные заболевания у работников владимирских заводов исчезли, говорится в докладе, который представило региональное минприроды.

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