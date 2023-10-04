Компания Xpeng Motors поставила в сентябре 15 310 новых автомобилей

Компания Xpeng Motors представила впечатляющие данные о поставках за сентябрь. Согласно заявлению компании от 1 октября, за месяц Xpeng Motors поставила 15 310 новых электромобилей (EV), что означает рост на 81% по сравнению с прошлым годом и на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.
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