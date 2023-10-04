Компания Xpeng Motors поставила в сентябре 15 310 новых автомобилей

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Компания Xpeng Motors представила впечатляющие данные о поставках за сентябрь. Согласно заявлению компании от 1 октября, за месяц Xpeng Motors поставила 15 310 новых электромобилей (EV), что означает рост на 81% по сравнению с прошлым годом и на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.