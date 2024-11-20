В Архангельской области простились с погибшим на СВО 24-летним Алексеем Дьячковым

В Коряжме проводили в последний путь 24-летнего бойца СВО Алексея Дьячкова, который погиб в июле этого года19 ноября в Коряжме состоялась траурная церемония прощания с Дьячковым Алексеем, который погиб в июле 2024 года в зоне проведения спецоперации.