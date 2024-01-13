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Крымское информационное агентство

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Сергей Аксёнов поздравил журналистов с Днем российской печати

Сергей Аксёнов поздравил журналистов с Днем российской печати

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем российской печати. Фото: пресс-служба Главы РК«Поздравляю работников средств массовой информации и печати с профессиональным праздником! По словам выдающегося русского писателя Николая Лескова, печатному слову дано «пребыть не только во времени, но и над временем».

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