Сергей Аксёнов поздравил журналистов с Днем российской печати

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем российской печати. Фото: пресс-служба Главы РК«Поздравляю работников средств массовой информации и печати с профессиональным праздником! По словам выдающегося русского писателя Николая Лескова, печатному слову дано «пребыть не только во времени, но и над временем».