Все слова киевской стороны о мире являются только ширмой. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, прокомментировавшая реакцию Украины на предложение руководителя правительства Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.
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