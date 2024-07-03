Спикер МИД России Захарова: все слова Украины о мире являются только ширмой

Все слова киевской стороны о мире являются только ширмой. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, прокомментировавшая реакцию Украины на предложение руководителя правительства Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.