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Царьград

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"День с главой": школьница из Холмогор узнала, как проходит рабочий день Александра Цыбульского

"День с главой": школьница из Холмогор узнала, как проходит рабочий день Александра Цыбульского

Александр Цыбульский и представитель Движения Первых Ксения Носницына приняли участие в проекте "День с главой"11 февраля Александр Цыбульский провел рабочий день вместе с ученицей Холмогорской школы Ксенией Носницыной.

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