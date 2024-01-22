Ресурсы новосибирских вузов максимально направят на целевую подготовку специалистов

Как подчеркнул на оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников, этого удалось добиться благодаря позиции Президента, обеспечившего разворот от столичных вузов в сторону регионов в части развития науки, университетов.
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