"Наша задача заставить Россию пожирать себя изнутри, внося смуту и раздор в общество этой страны. То, что не получилось сделать у мистера Навального сегодня — завтра получится сделать у многих тысяч таких же, как он.
Мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию
Комментарии
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Alex Nемо
Ромни это республиканец и заклятый друг Трампа настолько, что его республиканцы даже за своего уже не держат. Во всяком случае, при голосованиях в Конгрессе США, он почти всегда на стороне дерьмократов. Но в целом для России без разницы кто будет хозяином в Белом Доме - политика в целом не меняется. И её главный постулат - Россию нужно разрушить.
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3 час.
Василий Целовальников
С русскими, не стоит связываться, никому!!!
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3 час.
Олег Aзаров
Если у руля страны встанут такие руководители как Белоусов и Бастрыкин, то хрен всему Западу!!! А пока у руля сидит продажная кодла, имеющая гражданство стран НАТО, с нашей страной творятся всевозможные пакости!
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2 час.
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