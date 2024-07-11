Alex Nемо

Ромни это республиканец и заклятый друг Трампа настолько, что его республиканцы даже за своего уже не держат. Во всяком случае, при голосованиях в Конгрессе США, он почти всегда на стороне дерьмократов. Но в целом для России без разницы кто будет хозяином в Белом Доме - политика в целом не меняется. И её главный постулат - Россию нужно разрушить.