«ПСЖ» в гостях разгромил «Барсу» и пробился в полуфинал ЛЧ

На 29-й минуте красную карточку получил защитник «Барсы» Рональд Араухо.фото: psg.fr--> Испанская «Барселона» проиграла дома французскому «Пари Сен-Жермену» со счётом 1:4 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.
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