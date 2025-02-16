ВС РФ поразили объект энергетики, обеспечивающий работу украинского ВПК

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, цех сборки дронов и объект энергетики, обеспечивающий работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
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