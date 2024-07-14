Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бежавшие от СВО «релоканты» возвращаются в Россию. Что с ними делать?

Бежавшие от СВО «релоканты» возвращаются в Россию. Что с ними делать?

Возвращающиеся из-за рубежа граждане РФ, сбежавшие из страны после начала СВО и частичной мобилизации, часто называемые в прессе и блогосфере «релокантами», «велосипедными войсками» или «кавалерами медали «За штурм Верхнего Ларса», требуют пристального внимания к себе как со стороны силовых органов России, так и широких слоев общественности.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Релоканты и есть подонки, изменники Родины, это предатели и им не место в нашей стране....
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13 час.
Aнатолий Райков
А проще,не Союз,а в Росси нужен Социализм.А капитализм отделить от рабочих и прекратить завозить мигрантов.
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13 час.
Юрий Золотарев
В принципе ответ этим чмошникам д.б. один: НАХН!!! Сдриснули - ТАМ и живите. Ну если уж о-о-очень невмоготу - пжалста: чистить коровники, канализацию, работать в похоронных командах. Чтобы снова стать человеком - можно попробовать в СВО, в штурмовые группы. Останутся живы - смогут заслужить уважение.
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9 час.

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