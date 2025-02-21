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В США допустили смягчение санкций в случае покладистости России

В США допустили смягчение санкций в случае покладистости России

США не станут снимать санкции с России до тех пор, пока не убедятся в ее покладистости и готовности предпринимать шаги, которых добивается Белый дом, а также не будет навязывать Европе и Украине соглашения против их интересов.

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