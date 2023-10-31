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В США нарастают противоречия по Украине: деньги потрачены огромные — результаты мизерные, — Пушков

В США нарастают противоречия по Украине: деньги потрачены огромные — результаты мизерные, — Пушков

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что новоиспечённый спикер конгресса США Майк Джонсон поддержал идею разделения траншей военной помощи Украине и Израилю.

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